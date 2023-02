La présentation du casque ARVR d'Apple repoussée à la WWDC

L'annonce du casque de réalité virtuelle et augmentée d'Apple, initialement prévue pour le printemps , aurait été repoussée de deux mois selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg . Apple n'organiserait donc plus d'événement spécial en avril pour la présentation de son casque et profiterait plutôt de la WWDC de juin, une rampe de lancement parfaite puisqu'elle rassemble déjà les développeurs autour des systèmes d'exploitation de la marque. En plus d'iOS 17, macOS 14, watchOS 10 et tvOS 17, il faudrait donc compter sur la première version de xrOS et des différents outils permettant aux développeurs de préparer leurs futures applications destinées au casque.

Rendu par Apple Insider

Ce n'est pas la première fois que la présentation de ce casque est repoussée, les pépins matériels et logiciels ayant visiblement été nombreux ces derniers mois. Pour ce qui est du lancement effectif, Mark Gurman affirme qu'Apple espère toujours une commercialisation avant la fin de cette année 2023.Sans doute appelé Reality Pro , le futur casque de réalité mixte d'Apple sur lequel Mark Gurman a partagé de nombreux détails le mois dernier serait particulièrement onéreux. Bardé de capteurs, équipé d'une puce très puissante et d'écrans microLED 4K, il pourrait être proposé autour de la barre des 3 000 dollars dans sa version d'entrée de gamme.