Qualcomm présente le Snapdragon X75, modem 5G du futur iPhone 16

Chaque nouvelle génération d'iPhone fait appel à un modem 5G de Qualcomm plus récent et donc plus avancé sur différents aspects. Après le Snapdragon X60 sur l'iPhone 13 puis le Snapdragon X65 sur l'iPhone 14 l'année dernière, Apple devrait logiquement passer au Snapdragon X70 sur l'iPhone 15 cette année avec de nouveaux progrès en terme de débits et de fiabilité de connexion, de latence et d'efficacité énergétique. Ensuite, Qualcomm vient de présenter le successeur de ce modem avec le Snapdragon X75 qui pourrait logiquement être utilisé par Apple sur l'iPhone 16 l'année prochaine.Pour cette future génération, Qualcomm promet différentes optimisations pour améliorer la robustesse de la connexion et donc les débits moyens (le maximum théorique restant inchangé à 10 Gbit/s en descendant et 3,5 Gbit/s en ascendant) avec une attention toute particulière portée aux environnements les plus compliqués (ascenseurs, garages, trains, etc.). Le modem est capable d'agréger plus de bandes de fréquences (jusqu'à dix pour la mmWave, cinq sous les 6 GHz) et dispose d'un nouveau moteur neuronal 2,5x plus performant pour améliorer la fiabilité de la connexion, la précision de la géolocalisation et l'efficience énergétique avec une consommation électrique finale réduite de 20%. Autre élément intéressant pour les ingénieurs de Cupertino, la puce est 25% plus compacte.Cela fait plusieurs années qu'Apple développe son propre modem 5G mais ce projet a pris beaucoup de retard. Selon les sources de Mark Gurman, il devrait être prêt pour l'iPhone 17 en 2025 . Si cela se confirme, le Snapdragon X75 de l'iPhone 16 pourrait être le dernier modem de Qualcomm utilisé par Apple.