Voici ce à quoi l'iPhone 15 Pro devrait ressembler

Mise à jour 9:15 :

Le port USB-C de l'iPhone 15 Pro s'est également montré en photo aujourd'hui, laissant entrevoir un châssis en titane.

C'est un très joli scoop que vient de s'offrir le site 9To5Mac , qui a obtenu un fichier 3D du futur iPhone 15 Pro par le biais d'un fabricant d'accessoires et qui a collaboré avec le designer Ian Zelbo pour nous montrer un premier aperçu réaliste de ce à quoi l'iPhone 15 Pro devrait ressembler. Les images que nous découvrons nous confirment les récentes rumeurs de ShrimpApplePro : oui, les marges autour de l'écran sont plus fines que sur l'iPhone 14 Pro et oui, les bords sont bien légèrement incurvés (à la fois sur le verre et le châssis) alors que les tranches sont aujourd'hui parfaitement plates. La tenue en main devrait ainsi être plus agréable.Vous remarquerez que les boutons latéraux ne sont pas présents. Leurs emplacements sont bien là mais les composants devraient être ajoutés séparément : cela donne du crédit aux rumeurs de boutons statiques , plus fiables, avec la sensation de clic simulée par de nouveaux Taptic Engines.Placé à côté de l'iPhone 14 Pro, on remarque à quel point les marges autour de l'écran de l'iPhone 15 Pro sont réduites : elles semblent divisées par deux ! Alors que la surface utile de l'écran ne change pas, le téléphone est donc légèrement plus compact. Notez que la Dynamic Island conserve une taille strictement identique.À l'arrière, on retrouve sans surprise le bloc des caméras qui ne change pas de disposition cette année, ce qui ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'améliorations significatives pour les différents capteurs. 9To5Mac précise que l'ensemble est un peu plus épais qu'aujourd'hui, mais sans donner de chiffres.Et bien sûr, la dernière grosse évolution se situe tout en bas de l'appareil : le port Lightning est remplacé par le connecteur standard USB-C que l'Union européenne rendra obligatoire en 2024 mais qu'Apple doit adopter avec un minimum d'avance sur ses modèles les plus récents.9To5Mac indique avoir toute confiance dans l'accessoiriste qui lui a fourni le fichier CAD à l'origine de ces rendus, mais précise que toutes les évolutions visibles ne sont peut-être pas représentées ici. Les fichiers 3D utilisés par les accessoiristes ont en tout cas été d'une grande fiabilité ces dernières années et il serait très surprenant que le design final de l'iPhone 15 Pro soit éloigné de ce que nous pouvons découvrir avec ces images.