De nouveaux emojis pour iOS 16.4 et macOS 13.3, en versions bêtas

C'est avec un décalage inhabituel de trois semaines après la sortie d'iOS 16.3 et de macOS 13.2 qu'Apple a hier soir envoyé les versions bêtas d'iOS 16.4 et de macOS 13.3 aux développeurs. Ces deux futures mises à jour intègrent notamment les 31 nouveaux emojis qui avaient été dévoilés par le Consortium Unicode en juillet dernier, les deux mains étant déclinés en six variantes de couleur de peau.Les nouveaux emojis ajoutés avec la version 15 du standard Unicode présentent un visage secoué, trois coeurs (bleu, gris et rouge), une main qui repousse ou bloque quelque chose, un élan, un âne, une aile d'oiseau, un oiseau noir, une oie, une méduse, une jacinthe, du gingembre, une gousse de pois, un éventail, un peigne, des maracas, une flûte, le symbole sikh khanda et le logo sans-fil. Les versions finales d'iOS 16.4 et de macOS 13.3 sont attendues pour fin-mars ou début-avril.