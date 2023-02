iOS 16.4 simplifie mais durcit l'accès aux bêtas

iOS 16.4 va progressivement modifier la manière dont les développeurs ainsi que les membres du programme de versions bêtas publiques d'Apple accèdent aux futures mises à jour en cours de développement. Avec la première version bêta d'iOS 16.4 sortie cette semaine, un nouveau sous-menu fait son apparition sur le panneau des mises à jour logicielles. Automatiquement lié à l'identifiant Apple de l'utilisateur, il recense les programmes de bêtas auxquels il est éligible et permet de faire un choix beaucoup plus facilement qu'auparavant entre le programme réservé aux développeurs, le programme public et la désactivation des bêtas pour ne retrouver que des versions finalisées.Cette nouvelle méthode est beaucoup plus simple que l'ancienne qui consistait à télécharger un profil depuis le site web d'Apple, l'installer puis redémarrer l'iPhone ou l'iPad. Les profils sont toujours valables pour le moment, mais Apple prévient que cela ne sera bientôt plus le cas :En substance, il ne sera bientôt plus possible de télécharger un profil de développeur via le compte d'un ami afin de pouvoir accéder aux bêtas sans y être réellement éligible.