Car Keys : Apple lance une app pour les constructeurs automobiles

Près de trois ans après sa présentation et son lancement en juillet 2020 avec iOS 13.6 la fonctionnalité CarKey d'Apple n'a pas séduit beaucoup de constructeurs automobiles qui lui préfèrent souvent une solution maison, au sein de l'application de la marque et non par le biais de l'application Cartes. Apple veut donc faciliter la vie des développeurs concernés dans l'espoir de séduire de nouveaux partenaires. Le site 9To5Mac nous apprend ainsi le lancement d'une application appelée Car Keys Test , cachée sur l'App Store mais accessible avec le lien direct , qui permet de tester toute la mise en place de la technologie d'Apple, étape par étape.L'intégration des clés de voiture à CarKey repose sur le standard Digital Key du Car Connectivity Consortium que l'on retrouve également sur Android. En décembre, Google a annoncé la possibilité de partager ses clés de voiture entre utilisateurs d'Android et d'iOS , ce qui pourrait pousser les fabricants à assurer la bonne compatibilité de leur solution. Seuls quelques véhicules sont compatibles à ce jour, et seulement chez BMW