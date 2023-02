Trois nouveaux coloris pour les Beats Fit Pro

Apple vient de dévoiler trois nouveaux coloris pour ses écouteurs sans fil Beats Fit Pro, désormais déclinés en jaune électrique bleu pacifique et rose corail . Ils s'ajoutent à la collection qui comprend déjà le noir, le blanc, le violet pop et le vert cendré. Ces écouteurs sont toujours proposés à 249,95 € sur l'Apple Store mais sans disponibilité pour le moment : les commandes seront lancées ce jeudi 23 février.Ces nouveaux Beats Fit Pro sont techniquement identiques aux autres coloris. On retrouve ainsi la puce H1 ("Dis Siri"), la réduction de bruit active, Adaptive EQ, l'audio spatial et la prise en charge de l'application Localiser, et le design plus sportif que les AirPods avec un crochet en caoutchouc pour une meilleure tenue à l'oreille.