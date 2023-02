8 Go de RAM sur l'iPhone 15 Pro ?

Les prochains modèles d'iPhone devraient bénéficier de plus de mémoire vive, avec de la RAM plus performante. C'est TrendForce qui se permet cette affirmation sans donner trop de détails. Si Apple suit son schéma habituel, ce sont l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max qui pourraient passer de 6 Go à 8 Go de RAM pour accompagner la future puce A17, alors que l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus devraient rester à 6 Go en héritant de la puce A16 avec de la RAM de technologie LPDDR5 et non plus LPDDR4X : cette nouvelle génération de RAM inaugurée par l'iPhone 14 Pro l'année dernière est 50% plus performante et 30% plus efficiente, ce qui est bon pour l'autonomie.

L'iPhone 15 Pro

Ces allégations semblent assez crédibles : l'iPhone plafonne à 6 Go de RAM depuis l'iPhone 12 Pro et les besoins évoluant chaque année, il est toujours intéressant d'en avoir un peu plus sous la pédale, pour les apps les plus gourmandes en la matière et pour garder plus d'apps et d'onglets ouverts en arrière-plan.