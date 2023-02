Apple enregistre un nouveau produit avec le Bluetooth 5.3

Apple vient de faire une nouvelle demande de certification auprès du Bluetooth Launch Studio, un site tenu par le Bluetooth SIG qui répertorie les produits compatibles avec ses différentes normes après avoir subi des tests de conformité. C'est MacRumors qui a repéré ce dépôt réalisé la semaine dernière. On ne sait rien de l'appareil en question sinon qu'il prend en charge le Bluetooth 5.3 — on ne sait d'ailleurs même pas s'il s'agit d'un Mac ou d'autre chose.C'est en tout cas bon signe pour le lancement de nouveautés d'ici le printemps, et les rumeurs font seulement état de nouveaux Macs. À court terme, on s'attend effectivement à l'arrivée d'un MacBook Air 15 pouces ainsi qu'à la présentation du Mac Pro avec puce M2 Ultra . À noter que les MacBook Pro avec puces M2 Pro et M2 Max prennent bien en charge le Bluetooth 5.3, contrairement au MacBook Air 13,6" avec puce M2 qui se contente du Bluetooth 5.0 : on met donc une petite pièce sur le Mac Pro, mais il n'est pas totalement impossible qu'il s'agisse d'un MacBook Air 15,5" qui aurait quelques différences de fiche technique avec le petit modèle.