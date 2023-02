Une photo de l'iPhone 15 classique, avec la Dynamic Island ?

Mise à jour 9:17 :

Des rendus 3D de bonne qualité correspondant aux clichés ci-dessus et révélant d'autres détails ont été publiés (lire : Rendus : l'iPhone 15 classique, avec un écran de 6,2 pouces ?).

Après la photo du port USB-C de l'iPhone 15 Pro parue la semaine dernière, c'est au tour de l'iPhone 15 classique de se faire prendre en photo. À l'origine du fuiteur Unknownz21 et partagée par MacRumors , l'image nous montre la face du smartphone qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de l'iPhone 14 Pro actuel : on retrouve en effet les deux poinçons de la Dynamic Island. Si ce cliché d'une qualité abominable est bien authentique, c'est donc la confirmation des récentes allégations de Mark Gurman selon lesquelles Apple généraliserait la Dynamic Island à l'ensemble de la gamme cette année et abandonnerait donc l'habituelle encoche.Unknownz21 a également partagé la photo du connecteur USB-C de cet iPhone, qui abandonnerait bien le port Lightning comme l'iPhone 15 Pro afin de suivre la réglementation européenne . On peut deviner une légère courbure sur les bords de l'appareil, comme sur l'iPhone 15 Pro , ce qui devrait rendre sa prise en main plus agréable.Rappelons que c'est comme chaque année en septembre qu'Apple devrait présenter sa nouvelle gamme d'iPhone. Apple est déjà en train de préparer la mise en production des futurs modèles avec ses sous-traitants, ce qui favorise les fuites qui sont assez courantes à l'approche du printemps.