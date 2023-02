Un mystérieux ComputeModule repéré dans iOS 16.4

C'est une toute nouvelle classe d'appareils qui a fait son apparition dans la toute dernière version bêta d'iOS parue la semaine dernière : iOS 16.4 fait référence à un mystérieux « ComputeModule », littéralement « module à calculer », a repéré le site 9To5Mac . Au moins deux versions sont en développement, le code évoquant les modèles ComputeModule13,1 et ComputeModule13,3.À ce stade, on ne sait rien de ces modules. Leur dénomination laisse penser à des appareils spécifiquement conçus pour le calcul et donc destinés à seconder un autre appareil : il pourrait s'agir du premier Mac Pro avec puce Apple Silicon dont la présentation est attendue au printemps . La présence d'iOS et non de macOS n'est pas forcément rédhibitoire : l'écran Studio Display, accessoire destiné au Mac, tourne par exemple bien sur iOS. Mais il pourrait aussi s'agir d'un accessoire conçu pour booster les performances du futur casque de réalité virtuelle d'Apple qui pourrait être présenté en juin ... Affaire à suivre !