Apple Watch : le capteur de glucose en bonne voie mais encore lointain

Cela fait de nombreuses années que les ingénieurs d'Apple travaillent à la mise au point d'un capteur de glucose non-invasif, qui aurait donc la particularité de ne pas avoir besoin de percer la peau de son utilisateur pour fournir un relevé fiable. C'est un projet de très longue haleine : selon Mark Gurman sur Bloomberg , cela ferait maintenant douze ans que l'équipe de travail aurait été mise en place ! C'est en effet Steve Jobs qui aurait donné le top départ du projet en 2010 avec le rachat de la startup RareLight. Et bonne nouvelle, Mark Gurman fait état de progrès significatifs avec la mise au point de prototypes jugés viables.Pour parvenir à obtenir le taux de glucose dans le sang, Apple utiliserait une technique dite de spectroscopie d'absorption optique. Cela consiste essentiellement à émettre des ondes de lumière spécifiques contre la peau afin que celles-ci soient réfléchies par le liquide interstitiel et retournent dans le capteur afin d'être analysées et qu'un algorithme puisse déterminer la concentration de glucose.Les ingénieurs d'Apple auraient mis au point une preuve de concept qui prendrait actuellement les dimensions d'un iPhone, sanglé au biceps de l'utilisateur. C'est encore bien trop gros pour une utilisation commerciale : le processus de miniaturisation pourrait prendre encore quelques années.Un des objectifs de cette technologie serait de pouvoir prévenir les utilisateurs d'une situation de prédiabète, lorsqu'il est encore possible d'inverser la tendance en adaptant ses comportements alimentaires. Mark Gurman explique qu'Apple aurait conduit de nombreux tests en toute discrétion sur des humains grâce à une sorte de société-écran appelée Avolonte Health LLC, basée à Palo Alto, qui ressemblerait à une startup comme une autre aux yeux du public (et de la concurrence) mais qui serait bien pilotée à 100% par Apple. À ce jour, plusieurs centaines d'ingénieurs plancheraient encore sur ce fameux capteur de glycémie au sein dud'Apple, qui lui aurait déjà coûté plusieurs centaines de millions de dollars.