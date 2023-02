L'iPhone 15 Pro décliné en rouge ?

Après le vert minuit de l'iPhone 11 Pro, le bleu pacifique de l'iPhone 12 Pro, le bleu sierra de l'iPhone 13 Pro puis le violet intense de l'iPhone 14 Pro, quel sera le coloris spécial de l'iPhone 15 Pro cette année ? Selon les sources de 9To5Mac , ce sera un rouge foncé. Pour être très précis, Apple utiliserait le coloris hexadécimal #410D0D , utilisé par le designer Ian Zelbo et MacRumors pour créer les rendus ci-dessous. Pour accompagner ce rouge, Apple devrait conserver trois autres options classiques : l'argent, le noir sidéral et l'or.

Rendu par 9To5Mac

Rendu par MacRumors

Concernant l'iPhone 15 Pro, le site 9To5Mac s'est déjà illustré la semaine dernière en publiant des rendus en haute qualité montrant le design de ce futur modèle sous toutes ses coutures. Parmi les principales évolutions visibles, il devrait y avoir une réduction considérable des marges autour de l'écran, des bords légèrement incurvés à la fois sur le verre et le châssis, un bloc de caméras encore plus proéminent et l'arrivée d'un port USB-C à la place du connecteur Lightning sur le bas de l'appareil.