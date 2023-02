Des teintes plus vives pour l'iPhone 15 standard ?

Les futurs iPhone 15 et iPhone 15 Plus devraient être déclinés dans des coloris plus vifs. Selon les sources de 9To5Mac , Apple aurait prévu deux teintes particulièrement relevées pour ses futurs smartphones avec le rose #CE3B6C et le bleu clair #0DB1E2 , utilisées par MacRumors pour créer le rendu ci-dessous. Les autres couleurs sont inconnues à ce stade.Aujourd'hui, les teintes de la gamme d'iPhone 14 sont beaucoup plus sobres avec un bleu délavé et un mauve laiteux très éloigné des coloris évoqués par 9To5Mac. Seul le rouge propose actuellement un peu de fantaisie : il y a d'ailleurs de grandes chances qu'il soit reconduit dans le cadre du partenariat d'Apple avec Product Red Apple devrait également proposer un nouveau coloris sur sa gamme Pro : cette année, le coloris spécial de l'iPhone 15 Pro serait le rouge foncé . Particulièrement en forme ces derniers jours, le site 9To5Mac a récemment publié des rendus en haute qualité de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Pro , qui devraient profiter d'un design en légère évolution avec des marges réduites autour de l'écran, l'arrivée de la Dynamic Island sur la gamme classique, un châssis aux bords légèrement incurvés et un connecteur USB-C à la place du port Lightning.