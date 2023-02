Rendus : l'iPhone 15 Plus comparé à l'iPhone 14 Plus

Après les rendus de l'iPhone 15 standard publiés un peu plus tôt cette semaine, c'est au tour de l'iPhone 15 Plus de se montrer en images grâce aux rendus de 9To5Mac , qui s'est procuré des fichiers CAD destinés aux accessoiristes et dispose donc des dimensions précises de ce futur modèle. On retrouve sans surprise les mêmes évolutions que sur l'iPhone 15 : arrivée de la Dynamic Island à la place de l'encoche, marges réduites autour de l'écran, bords légèrement arrondis sur le verre et le châssis, et mise en place de l'USB-C à la place du connecteur Lightning.

iPhone 14 Plus à gauche, iPhone 15 Plus à droite

Les dimensions de l'iPhone 15 Plus seraient de 160,87 mm en hauteur, 77,76 mm en largeur et 7,81 mm en épaisseur, contre 160,84 mm en hauteur, 78,07 mm en largeur et 7,79 mm en épaisseur pour l'iPhone 14 Plus actuel. La réduction des marges autour de l'écran pourrait se traduire par un écran légèrement plus grand, même si la diagonale arrondie au dixième de pouce serait toujours de 6,7". 9To5Mac précise que le bloc de capteurs à l'arrière est légèrement plus épais que sur l'iPhone 14 Plus, sans donner de chiffrage exact.

L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus

Les fichiers 3D utilisés par les accessoiristes sont fournis par Apple et permettent aux fabricants de coques et d'étui de préparer leurs accessoires en amont de la présentation de la nouvelle gamme : cela permet à tout le monde d'être prêt à la sortie en septembre. Les fuites de ces fichiers permettent chaque année de connaître le design général des futurs modèles avec plusieurs mois d'avance, la plupart du temps avec une grande fiabilité.