Un nouveau scanner LiDAR sur l'iPhone 15 Pro ?

L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max embarqueraient un nouveau scanner LiDAR, selon les sources de l'analyste Ming-Chi Kuo . L'appareil serait conçu par Sony, qui remplacerait Lumentum et Win Semi sur la gamme actuelle. Les capteurs de Sony ne seraient pas nécessairement plus performants mais ils seraient moins consommateurs, ce qui est toujours bon à prendre pour l'autonomie de l'iPhone. Le scanner LiDAR est utilisé pour obtenir une carte en trois dimensions de l'environnement de l'iPhone par de multiples applications de réalité augmentée, mais aussi pour seconder le traitement de certaines photos, comme les flous artificiels du mode portrait de l'appareil photo.

Les capteurs et le scanner LiDAR de l'iPhone 14 Pro

Cette année, de multiples composants devraient évoluer pour économiser de l'énergie et donc contribuer à une augmentation de l'autonomie globale de l'iPhone. La puce A17 gravée avec une finesse de 3 nanomètres devrait largement participer à cet effort collectif, sans oublier le nouveau modem 5G Snapdragon X70 et sans doute d'autres composants qui n'ont pas fait l'objet de rumeurs jusqu'ici.