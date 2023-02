L'iPhone 15 Pro Max se montre en rendus 3D

Il ne manquait plus que lui : après l'iPhone 15 Pro puis l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus , c'est au tour de l'iPhone 15 Pro Max de se montrer en rendus 3D. Cette fois, c'est le compte @UniverseIce qui s'y colle à partir de fichiers CAD obtenus auprès de fabricants d'accessoires. On retrouve sans surprise les marges réduites autour de l'écran, le châssis aux bords adoucis et le port USB-C à la place du connecteur Lightning.La source nous donne des détails précis sur les dimensions de ce nouveau smartphone qui seraient de 159,86 en hauteur, 76,73 mm en largeur et 8,25 mm en profondeur, contre 160,7 mm en hauteur, 77,6 mm en largeur et 7,85 mm en profondeur pour l'iPhone 14 Pro Max. Ce nouveau modèle serait donc nettement plus épais ! Conséquence, le bloc d'appareils photos serait moins protubérant, avec 3,59 mm pour l'iPhone 15 Pro Max contre 4,18 mm pour l'iPhone 14 Pro Max.Chaque année à l'approche du printemps, Apple fournit des fichiers 3D aux fabricants d'accessoires afin qu'ils puissent préparer leurs futures coques en amont de la sortie des nouveaux modèles qui doit avoir lieu en septembre. Il est donc courant que les fuites se multiplient à cette période de l'année et les rendus qui en découlent sont généralement très fiables.