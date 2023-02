Casque Reality Pro : un clavier virtuel pas évident à utiliser ?

Quels seront les moyens à disposition des utilisateurs du casque Reality Pro d'Apple pour entrer du texte ? Il devrait bien sûr y avoir la dictée de Siri, et la possibilité d'utiliser un bon vieux clavier externe. Selon Mark Gurman sur Bloomberg , il sera aussi possible d'utiliser le clavier de l'iPhone, dont l'appairage ne serait d'ailleurs pas obligatoire — le casque serait capable de fonctionner indépendamment de tout autre appareil d'Apple.Une quatrième méthode d'entrée proposée, mais Mark Gurman affirme qu'elle serait à ce stade plutôt délicate à utiliser : il serait possible de taper sur un clavier virtuel qui apparaîtrait en réalité augmentée, sans doute posé sur une table pour éviter que l'utilisateur ne se retrouve à taper dans le vide. En l'absence de retour haptique, la fonctionnalité ne serait pas évidente à prendre en main et les développeurs de Cupertino travailleraient encore à son amélioration.

Concept par ahmadcheni31 via iMore

La présentation du casque de réalité virtuelle et augmentée d'Apple est attendue pour la WWDC en juin prochain pour une disponibilité prévue en fin d'année. L'engin embarquerait de nombreux capteurs, deux écrans microLED 4K et les rumeurs estiment le prix de vente aux alentours de 3 000 dollars. Le casque serait propulsé par une puce M2 soutenue par une seconde puce dédiée aux graphismes, et une seconde version du casque équipée d'une puce plus puissante (M3 ou M4) serait déjà en préparation.