Qualcomm craint un modem 5G d'Apple dès 2024

Actuel fournisseur des modems 5G utilisés par Apple, Qualcomm craint qu'Apple ait finalisé son propre modem dès l'année prochaine : a déclaré le patron de Qualcomm Cristiano Amon à la journaliste Joanna Stern hier.Cela fait plusieurs années qu'Apple prépare son modem 5G maison, issu du rachat de l'activité de modems d'Intel en 2019. Ce projet d'ampleur a d'ailleurs été officiellement confirmé par Johny Srouji , Vice-Président Senior des technologies matérielles d'Apple en charge du projet Apple Silicon. La mise au point de ce modem aurait cependant pris un retard significatif : les récentes rumeurs ne s'attendaient pas à un lancement avant 2025 Toute la question sera de savoir si Apple équipera d'abord un seul modèle, ou si toute une gamme y aura droit d'un seul coup. Selon Ming-Chi Kuo, un lancement pour l'iPhone 16 serait encore incertain , Apple devant encore surmonter quelques obstacles avec les ondes millimétriques et la connexion satellitaire. La transition ne se fera en tout cas du jour au lendemain, Apple conservant plusieurs générations d'iPhone à son catalogue. Cette année, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro devraient logiquement avoir droit au modem Snapdragon X70 , qui améliorera le débit ascendant, réduira la latence, améliorera la robustesse de la connexion et consommera moins d'énergie.