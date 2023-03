iPad Pro : l'OLED devrait faire monter les prix

C'est au printemps 2024 que l'iPad Pro subirait sa prochaine mise à jour, qui devrait être majeure à en croire les différentes rumeurs ; le mois dernier, Mark Gurman évoquait un nouveau design . Une des principales nouveautés techniques de cette future génération, outre la future puce M3, serait l'intégration d'écrans OLED pour remplacer l'écran LCD du modèle 11" et l'écran Mini-LED du modèle 12,9". De quoi mettre tout le monde d'accord : contraste absolu (sans effet de blooming comme sur les écrans Mini-LED), luminosité accrue, consommation électrique réduite, dalle plus fine et plus légère...Pour l'iPad Pro, Apple compterait utiliser des dalles OLED particulièrement haut de gamme, avec deux couches émissives pour une meilleure luminosité et une plus grande durée de vie, sans oublier la prise en charge de ProMotion pour les animations à 120 Hz. Selon The Elec , cela pourrait avoir une incidence importante sur le prix de vente : de telles dalles seraient deux fois plus chères à fabriquer qu'un écran OLED traditionnel. À titre de comparaison, un écran OLED classique d'une diagonale d'une dizaine de pouces coûterait 100 à 150 dollars l'unité. Pour les modèles souhaités par Apple, cela pourrait grimper à 270 dollars pour le modèle 11" et jusqu'à 350 dollars pour le modèle 12,9".Apple n'ayant a priori pas l'intention de rogner sur ses marges, il faudrait donc s'attendre à une hausse des prix, au moins en ce qui concerne l'iPad Pro 11" — il y a déjà un important surcoût pour la dalle Mini-LED de l'iPad Pro 12,9" et le changement de technologie pourrait être plus indolore sur ce grand modèle. The Elec indique qu'Apple négocierait encore avec Samsung et LG Display pour tenter d'obtenir ces écrans au meilleur prix, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles pour le prix d'appel de l'iPad Pro.