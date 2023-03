iOS 16.4 prépare encore l'arrivée d'Apple Music Classical

En août 2021, Apple a annoncé le rachat du service de streaming Primephonic et le lancement d'ici l'année suivante d'une application spécifiquement dédiée à la musique classique. Apple n'a plus communiqué sur le sujet depuis, ratant sa promesse d'une sortie en 2022. En version bêta depuis deux semaines, iOS 16.4 donne un petit espoir aux amateurs de musique classique : MacRumors a repéré des évolutions dans le code du système, notamment avec l'ajout d'un message d'erreur prévenant qu'il ne sera pas possible d'écouter Apple Music‌ Classical sans qu'Apple Music soit installé.On a donc un signe de vie, mais l'application en question n'est toujours pas proposée au sein de la seconde version bêta envoyée aux développeurs hier soir. Cela sera peut-être le cas dans une prochaine version de travail : la version finale d'iOS 16.4 n'est pas attendue avant fin-mars ou début-avril. Si cela n'arrive pas, on sera alors reparti pour un nouveau cycle de six à huit semaines pour iOS 16.5.