Phone Link va apporter un début d'iMessage sur Windows

Les utilisateurs d'iPhone travaillant sur Mac connaissent la praticité de la synchronisation d'iMessage entre les deux plateformes. Apple n'a jamais pris la peine de porter son service de messagerie sur Windows : les bubulles bleues, c'est pour ceux qui passent à la caisse. Alors faute de coopération des esthètes de Cupertino, les bricolos de Redmond ont tenté d'offrir un début de prise en charge non officielle sur Windows 11 par le biais de l'application Phone Link : Microsoft vient d'annoncer le lancement d'une bêta de cette application avec la prise en charge des messages mais aussi des appels et des contacts de l'iPhone.La prise en charge reste plutôt sommaire : les messages groupés ne sont pas gérés, l'envoi de médias non plus, et Microsoft ne donne pas d'espoir sur ces deux points. C'est tout de même mieux que rien ! Il s'agit pour l'instant d'une version bêta réservée aux membres du programme Windows Insiders ; Microsoft ne précise pas quand la version finale sera disponible.