Apple préparerait une version USB-C de ses EarPods

Cela va sans dire, mais c'est encore mieux en le disant : alors que l'iPhone 15 doit abandonner le connecteur Lightning pour basculer sur le standard USB-C en septembre prochain, Apple se préparerait à commercialiser une version USB-C de ses écouteurs filaires EarPods (à ne pas confondre avec les AirPods qui eux sont sans fil). C'est ShrimpApplePro , habitué des rumeurs, qui nous souffle l'information sur Twitter : Foxconn aurait déjà lancé la production d'un certain nombre de nouveaux accessoires au format USB-C, dont les fameux écouteurs filaires d'Apple qui continuent d'avoir leurs adeptes.Le fuiteur confirme au passage les rumeurs de programme MFi pour les accessoires USB-C destinés à l'iPhone : Apple devrait bien continuer à faire payer les accessoiristes pour la certificationde leur produits, avec une puce d'authentification permettant à l'iPhone de leur faire confiance les yeux fermés. C'est une garantie de sécurité qui pourrait avoir son inconvénient, Apple restant Apple : certaines fonctionnalités pourraient être bridées (par exemple les débits) sur les accessoires non certifiés, mais on a encore peu d'informations sur le sujet à ce stade.