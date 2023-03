watchOS 9.4 va recalibrer la batterie de l'Apple Watch Series 6 de 44 mm

En version bêta depuis deux semaines, watchOS 9.4 apporte une recalibration de la batterie de l'Apple Watch Series 6 de 44 mm : Apple l'a hier confirmé dans un document de support . Cette recalibration permet de mieux estimer la capacité de la batterie, deux ans et demi après la sortie de la montre : cette estimation peut vraisemblablement être un peu trop éloignée de la réalité dans un sens ou dans l'autre. Apple n'explique pas pourquoi seules les Apple Watch Series 6 de 44 mm sont concernées : il y a peut-être un problème spécifique avec la batterie plus capacitaire de ces plus grands modèles.Apple avait déjà apporté une recalibration des batteries des Apple Watch Series 4 et 5 avec watchOS 9 sorti en septembre dernier. La version finale de watchOS 9.4 devrait être disponible pour tous les utilisateurs à la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril.