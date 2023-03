Apple obtient son brevet pour Face ID sous l'écran de l'iPhone 16 Pro

La Dynamic Island inaugurée par l'iPhone 14 Pro l'année dernière devrait être généralisée à l'ensemble de la gamme d'iPhone 15 cette année. Plus compacte que l'encoche, la Dynamic Island a été rendue possible par l'intégration sous l'écran du capteur de proximité de l'iPhone qui est désormais invisible. Bien sûr, l'objectif ultime d'Apple est de réussir à faire disparaître l'ensemble des capteurs frontaux derrière la dalle. La prochaine étape devrait concerner l'iPhone 16 Pro en 2024 : seule la caméra devrait encore être visible.

Montage par The Apple Hub

Les rumeurs étaient déjà nombreuses et Apple vient d'obtenir un précieux brevet allant dans ce sens, nous informe Patently Apple : les ingénieurs de Cupertino ont bien trouvé un moyen de dissimuler le projecteur de points et la caméra infrarouge sous l'écran OLED de l'iPhone, de quoi réduire la Dynamic Island au simple poinçon de la webcam. Avec un tel système, plus aucun élément spécifiquement relatif à la reconnaissance faciale de Face ID ne serait alors visible.Cette année, l'iPhone 15 Pro devrait conserver une Dynamic Island de taille identique (il y aurait en revanche des marges réduites autour de l'écran ). La réduction de la Dynamic Island à un simple poinçon attendrait l'année prochaine avec l'iPhone 16 Pro, qui se distinguerait alors de l'iPhone 16 classique sur ce point. Pour ce qui est de la disparition de la caméra frontale, c'est une autre paire de manches : certains analystes évoquent un lancement en 2026 avec l'iPhone 18 Pro, mais c'est une estimation encore bien trop lointaine pour être fiable.