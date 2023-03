L'eSIM va bientôt céder sa place à l'iSIM, intégrée au processeur

L'iPhone original, l'iPhone 3G et l'iPhone 3GS embarquaient une carte Mini SIM de pleine taille, avant le passage à la carte micro SIM sur les iPhone 4 et 4S puis à la carte nano SIM encore plus compacte sur tous les modèles ultérieurs. Depuis l'iPhone XS lancé en 2018, les smartphones d'Apple embarquent également une eSIM : c'est une petite puce directement soudée à la carte mère qui permet de se débarrasser de la carte SIM physique, soit pour sa ligne téléphonique principale ou secondaire, soit pour les deux.À plutôt court terme, la carte SIM physique va disparaître : c'est d'ailleurs déjà le cas sur la version américaine de l'iPhone 14 qui n'embarque que l'eSIM. Sur ce modèle, l'emplacement du tiroir de carte SIM est comblé par une cale en plastique , signe qu'Apple attend la bascule d'autres pays sur l'eSIM pour tirer parti du volume gagné. Et du côté des différents constructeurs, on se prépare à une nouvelle transition : le passage prochain à l'iSIM, pour, avec l'intégration de cette puce directement au processeur. Qualcomm et Thales viennent ainsi de présenter la première solution qui sera proposée aux fabricants pour mettre en place l'iSIM sur leurs smartphones, avec la plateforme Snapdragon 8 Gen 2 qui intègre une iSIM approuvée par la GSM Association qui assure que cette iSIM apporte le même niveau de fiabilité et de sécurité que l'eSIM. En passant sur l'iSIM, les fabricants vont pouvoir faire des économies par rapport à l'intégration de l'eSIM, tout en gagnant encore en compacité ainsi qu'en efficience énergétique.Cette évolution totalement transparente pour l'utilisateur final intéressera sans aucun doute Apple, qui est toujours à la recherche de gains de place et d'économies d'énergie. Reste à savoir quand Apple, qui n'utilise pas les processeurs de Qualcomm, intégrera l'iSIM à la puce de l'iPhone : il n'y a pour le moment eu aucune rumeur sur le sujet, mais les secrets des laboratoires de Johny Srouji sont généralement bien gardés.