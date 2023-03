Apple va agrandir son Silicon Design Centre à Munich

En 2021, Apple avait annoncé la construction d'un centre de recherche et développement de 30 000 mètres carrés pour ses puces à Munich. Apple a déjà dépensé un milliard d'euros pour la création de ce bâtiment qui est désormais opérationnel et a déjà apporté des contributions pour les récentes puces M2 Pro et M2 Max, Apple citant également des innovations dans la gestion de l'alimentation et des connexions cellulaires. Cette semaine, on apprend dans un communiqué de presse qu'un milliard d'euros supplémentaire va être investi dans les six prochaines années pour agrandir ce centre.En plus du complexe de Seidlstrasse s'ajouteront trois autres sites situés sur Denisstrasse, Marsstrasse et Karlstrasse, le tout à une petite distance à pied de la Technical University of Munich au sein de laquelle Apple compte bien dénicher certains de ses futurs talents. Apple a profité de cette annonce pour publier quelques rares photos de ses installations, dans lesquelles il ne faut évidemment pas espérer trouver la moindre information confidentielle.Les responsables d'Apple se sont félicités de ce nouvel investissement, notamment par la voix de Tim Cook :