iOS 16.4 va prendre en charge la 5G Standalone

Actuellement en version bêta, iOS 16.4 va apporter la prise en charge d'un type de 5G plus performant : la 5G Standalone. L'option apparaît dans les réglages des données de l'iPhone : la 5G Standalone est sélectionnée par défaut pour les utilisateurs de T-Mobile, seul opérateur à la proposer aux États-Unis et qui devrait bientôt officialiser la prise en charge des smartphones d'Apple.

Capture par 9To5Mac

La 5G Standalone, ou 5G SA, s'affranchit des technologies d'anciennes générations au coeur de son infrastructure et permet d'obtenir des débits encore plus importants : aujourd'hui, la 5G NSA (pour) fonctionne avec un coeur de réseau s'appuyant sur la 4G LTE. Chez T-Mobile, qui cumule la 5G SA et l'agrégation de trois bandes spectrales, il est question de débits pouvant passer la barre des 3 Gbps, soit des transferts pouvant s'approcher des 400 Mo/s ! En France, les opérateurs en sont au stade expérimental mais les premières offres commerciales pourraient être déployées dans le courant de l'année.