L'iPhone 14 bientôt décliné en jaune ?

Apple prévoirait de décliner l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus dans un nouveau coloris pour le début du printemps et il s'agirait du jaune. La rumeur provient initialement d'un message publié sur Weibo sans que l'on puisse vérifier quoi que ce soit, mais elle prend corps grâce aux indiscrétions de MacRumors qui indique avoir eu vent d'un briefing produit organisé par l'équipe des relations publiques d'Apple la semaine prochaine.L'année dernière, Apple avait lancé un coloris vert pour les iPhone 13 et 13 Pro le 8 mars. L'année précédente, l'iPhone 12 avait reçu un coloris mauve le 20 avril. Il ne serait donc pas surprenant qu'Apple renouvelle l'exercice cette année avec l'iPhone 14. Le calendrier semble en tout cas cohérent : réponse la semaine prochaine !