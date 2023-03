L'iPhone 15 Pro va-t-il perdre son commutateur de sonnerie ?

Voici une intéressante théorie développée par @ZONEofTECH sur Twitter : les récents rendus de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 publiés par le site 9To5Mac nous apporteraient la preuve d'importants changements à venir sur les boutons des futurs modèles Pro. En effet, ces rendus ont été réalisés à partir de fichiers CAD qui ne comportent pas les boutons : on peut donc voir des différences entre l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro qui trahissent deux évolutions sur la future gamme Pro.

Le premier élément concerne les boutons de volume. Il y a une évolution dans le design, puisque l'iPhone 15 conserve deux boutons séparés alors que l'iPhone 15 Pro bascule sur un design où les deux boutons sont unifiés, avec deux points de contact pour ce bouton double au lieu de quatre points de contact sur les deux boutons de l'iPhone 15.Il est déjà arrivé qu'Apple utilise un bouton unique pour le volume sur certains modèles d'iPhone ou d'iPod, avec un simple système de balancier pour cliquer en haut ou en bas. Mais sur l'iPhone 15 Pro, Apple pourrait choisir un système différent à en croire les rumeurs : il n'y aurait en effet plus de boutons mécaniques ! La sensation de clic serait simulée grâce à une petite vibration fournie par de nouveaux Taptic Engines. Les boutons seraient ainsi plus fiables et l'étanchéité de l'iPhone en serait également accrue.Le second élément concerne le commutateur Sonnerie/Silencieux, situé au-dessus des boutons de volume : on peut voir sur les rendus qu'il n'y a pas de points de contact au fond de cet emplacement sur l'iPhone 15, et c'est normal puisque les contacts du commutateur sont latéraux comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous. En revanche, on peut bien voir deux points de contact sur le rendu de l'iPhone 15 Pro, signe que la technologie va changer : il ne devrait plus y avoir de commutateur mais un simple bouton.Ce n'est qu'une théorie élaborée à partir de rendus issus d'une fuite : on prendra donc l'hypothèse avec un maximum de recul. Il n'empêche que les rumeurs étaient déjà claires : Apple voulant a priori éliminer tout aspect mécanique pour gagner en fiabilité et en étanchéité, la disparition du commutateur semble assez logique. Reste à voir comment un simple bouton pourrait offrir une alternative avantageuse au commutateur, qui permet de savoir d'un coup d'oeil si l'iPhone est en mode sonnerie ou silencieux. À moins qu'il ne s'agisse plutôt d'un bouton programmable, comme le bouton Action de l'Apple Watch Ultra, qui aurait alors un tout autre usage ?