L'iMac avec puce M3 possible dès fin-2023

L'iMac a fait l'impasse sur la puce M2 et il passera directement à la puce M3, peut-être dès la fin de cette année. Revenant sur le sujet dans les colonnes de Bloomberg , Mark Gurman affirme que le prochain tout-en-un d'Apple està Cupertino. La production de masse pourrait être lancée dans les trois prochains mois, ce qui pourrait nous mener à une sortie dès la fin de cette année 2023 même si un lancement en début d'année prochaine n'est pas à exclure à ce stade.Selon les sources de Mark Gurman, il n'y aurait toujours qu'une seule diagonale de 24 pouces et les coloris resteraient inchangés. Le journaliste cite deux modèles au noms de code J433 et J434, ce qui suggère qu'il y aura toujours des versions avec deux ou quatre ports USB-C. Apple repenserait l'agencement interne de certains composants, ainsi que la technique d'attache du pied. Et bien sûr, l'iMac bénéficiera du surplus de puissance de la future puce M3 et de quelques améliorations annexes, comme l'adoption du Bluetooth 5.3.Si vous n'avez pas craqué sur l'iMac M1 jusqu'ici, il devient intéressant de patienter jusqu'au prochain modèle même si l'attente se compte encore en mois. Si vous n'avez pas cette possibilité, sachez que les modèles de la gamme actuelle sont régulièrement en promotion. Cela se passe chez les revendeurs (voir notre comparateur de prix ) ainsi que sur le Refurb Store où les versions reconditionnées par Apple de l'iMac M1 sont proposées avec des remises pouvant atteindre 21% par rapport aux tarifs officiels de l'Apple Store.