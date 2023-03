Le MacBook Air 15,5'' et un nouveau 13,6'' seraient lancés d'ici l'été

La sortie d'un tout premier grand modèle de MacBook Air se précise. Selon Mark Gurman sur Bloomberg , elle serait prévue entre la fin du printemps et le début de l'été, ce qui pourrait nous mener au mois de juin. C'est un peu plus tardif que ce qu'estimaient de précédentes rumeurs, notamment de l'analyste Ross Young qui tablait sur un lancement dès avril . Mark Gurman évoque un modèle d'une diagonale de 15 pouces. Ross Young, plus précis, parle d'une dalle de 15,5 pouces, contre 13,6 pouces pour le petit modèle de MacBook Air qui recevrait également une mise à jour pour l'occasion.

Montage par MacRumors

Mark Gurman admet ne pas savoir quelle sera la puce utilisée par Apple pour ces nouveaux modèles. Le timing paraît agressif pour l'adoption de la puce M3 qui est plutôt attendue pour l'automne, et il y a eu des rumeurs de puce M2 pour le nouveau modèle 15 pouces. Le modèle 13,6" est en tout cas déjà équipé de la puce M2 : on voit mal quelles nouveautés il pourrait recevoir en l'absence de puce M3... Si ce modèle reçoit bien une mise à jour, il est donc possible qu'Apple inaugure la gravure de 3 nm de TSMC avec la puce M3 sur le MacBook Air dès cet été, avec à la clé d'importants progrès sur le front de l'autonomie.Si le MacBook Air vous fait de l'oeil et que vous comptez vous faire plaisir avec un modèle de nouvelle génération, avec le nouveau design et l'écran à encoche, il devient fortement intéressant d'attendre le lancement des nouveaux modèles, qui pourraient d'ailleurs entraîner une baisse des prix des modèles M1 et M2. Si vous avez besoin de vous équiper rapidement, sachez qu'il y a régulièrement des remises sur les modèles actuels chez les revendeurs : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix