iPhone 15 Pro : des vitres aux bordures plus fines

Les écrans utilisés par Apple sur la prochaine gamme d'iPhone devrait bien bénéficier de bordures plus fines. Après les rendus 3D qui nous montraient des marges pratiquement divisées par deux, une vitre prétendument destinée à l'iPhone 15 Pro est apparue dans des vidéos publiées sur les sites chinois Bilibili et Douyin ce week-end. Également relayées par ShrimpApplePro et Unknownz21 sur Twitter, elles comparent cette nouvelle vitre au modèle actuellement utilisé sur l'iPhone 14 Pro. Comme vous pouvez le voir sur la capture ci-dessous, les marges noires sont nettement réduites.

Vitre de l'iPhone 14 Pro (gauche) et de l'iPhone 15 Pro (droite)

Cette année, tous les nouveaux modèles d'iPhone présentés en septembre devraient bénéficier de la Dynamic Island jusqu'ici réservée à la gamme Pro. Ces dernières semaines, on a pu voir des rendus 3D très précis de ces futurs modèles : l'iPhone 15 l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max . Sur les modèles Pro, d'autres évolutions sont attendues au niveau du design avec de nouveaux boutons fixes et la possible disparition du commutateur de sonnerie . Le châssis, possiblement en titane sur les modèles Pro, devrait arborer des bords légèrement incurvés pour une prise en main plus agréable et cette courbure pourrait également se retrouver sur les bords du verre.