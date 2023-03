iPhone : bientôt des coloris printaniers pour les coques d'Apple

Comme chaque année à l'approche du printemps, Apple devrait bientôt donner un petit coup de frais à sa collection de coques destinées à l'iPhone. Sur Twitter, Majin Bu a publié une photo nous montrant des coques en cuir pour iPhone 14 Pro dans des coloris inédits avec deux nouvelles teintes de violet et de marron, appelées en anglaiset, en bas à gauche et à droite sur l'image ci-dessous. Ces coques en cuir sont vendues 69 € sur l'Apple Store L'année dernière, Apple avait dévoilé de nouveaux coloris pour les étuis de l'iPhone le 8 mars 2022 , et il y avait également eu de nouveaux bracelets pour l'Apple Watch pour la même occasion. Ces nouveaux accessoires avaient été présentés le même jour que les nouveaux coloris verts des iPhone 13 et 13 Pro. Il y a justement des rumeurs de nouveau coloris jaune pour l'iPhone 14 qui serait lancé dès cette semaine...