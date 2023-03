Le MacBook Air aurait bien droit à la puce M3 dès cet été

Voilà plusieurs mois que les rumeurs s'attendent à l'arrivée d'un grand modèle de MacBook Air équipé d'un écran d'une quinzaine de pouces au printemps 2023, mais sans trop savoir si ce MacBook Air 15 pouces sera équipé de la puce M2 existante ou de la future puce M3. Ces derniers temps, des bruits de couloir plus récents évoquent le lancement conjoint d'un nouveau modèle 13,6" : si cette information se confirme, il est peu probable qu'Apple renouvelle le petit modèle sans changement de puce.Malgré certaines rumeurs contradictoires, notamment avec DigiTimes qui clamait le mois dernier que le nouveau MacBook Air serait toujours équipé de la puce M2, le site 9To5Mac a pu confirmer de sources indépendantes que les deux nouveaux modèles seront bien équipés de la puce M3. Première puce gravée avec une finesse de 3 nanomètres par TSMC, cette puce devrait bien sûr offrir une puissance accrue mais aussi et surtout une importante amélioration de l'efficience énergétique, ce qui devrait permettre une augmentation notable de l'autonomie.Pour ce qui est de la date de lancement, Mark Gurman table sur une commercialisation d'ici l'été , ce qui pourrait nous mener à la WWDC en juin. Pour l'analyste Ross Young, ce pourrait être dès le mois d'avril . C'est en tout cas suffisamment proche pour repousser un éventuel achat si vous comptez vous équiper. Le calendrier devrait être particulièrement intéressant pour les étudiants (et les enseignants), puisque cette nouvelle génération de MacBook Air sortirait à temps pour être incluse dans la prochaine édition de l'opération Back to School , qui permet chaque été d'obtenir un cadeau en plus de la remise de l'Apple Store éducation : l'année dernière entre le 14 juillet et le 17 octobre, Apple avait offert une carte cadeau d'un montant de 150 € pour l'achat d'un MacBook Air M1 ou M2.