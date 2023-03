Le MacBook Pro 13,3'' passerait bien à la puce M3

Le MacBook Pro 13,3" n'a pas encore dit son dernier mot : selon les sources du site 9To5Mac , il aurait encore droit à une mise à jour avec l'intégration de la puce M3 prévue cette année. On n'en sait pas plus pour le moment, en dehors du nom de code J504. Nos confrères indiquent qu'Apple aurait l'année dernière envisagé de changer le nom de ce modèle, qui aurait pu perdre son suffixe « Pro » pour ne plus s'appeler que « MacBook », mais l'idée aurait finalement été abandonnée.On ne sait pas trop si ce MacBook Pro 13,3" est sur une voie de garage, mais c'est assurément le cas de la Touch Bar qui a déjà été abandonnée sur les modèles 14,2" et 16,2". Sans cet élément coûteux, ce petit MacBook Pro pourrait se transformer en "MacBook SE", un modèle d'entrée de gamme qui aurait de son côté un prix avantageux et une batterie avantageuse. Mais avec le positionnement tarifaire actuel (à partir de 1 599 €, soit 100 € de plus que le MacBook Air M2 de même capacité qui est mieux doté sur certains points), il peine à trouver sa pertinence au sein de la gamme.On verra donc si Apple ne fait que remplacer la puce M2 par la future puce M3, ou si le MacBook Pro 13,3" aura droit à une mise à jour un peu plus ambitieuse. Concernant le calendrier, la sortie du MacBook Pro M3 pourrait avoir lieu en même temps que celle du MacBook Air M3 qui est attendu d'ici l'été , comme pour les deux précédentes éditions, mais il n'est pas exclu qu'Apple diffère son lancement pour privilégier le MacBook Air qui est plus stratégique.Rappelons que la puce M3 sera la première à être gravée à une finesse de 3 nanomètres par TSMC, ce qui permettra de gagner en efficience énergétique en plus de la classique augmentation de puissance. Avec cette nouvelle puce, le MacBook Pro 13,3" devrait donc gagner encore en autonomie.Si vous souhaitez investir sans attendre l'arrivée des nouveaux modèles, n'oubliez pas que le MacBook Pro M2 actuel est disponible avec un rabais de 10% sur le Refurb Store et qu'il y a également des rabais s'approchant des 10% très régulièrement chez les revendeurs : vous pouvez retrouver toutes les offres en temps réel sur notre comparateur