Apple décline l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus en jaune

Les récentes rumeurs avaient vu juste : Apple vient d'officialiser le lancement d'un nouveau coloris pour l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus. Ils sont désormais déclinés en jaune ! La nouveauté est purement cosmétique : les fiches techniques des iPhone 14 et iPhone 14 Plus restent inchangées.Cette nouvelle teinte particulièrement vive s'ajoute à la collection existante qui comprenait déjà les coloris minuit, lumière stellaire, rouge, bleu et mauve.Ce nouveau coloris jaune sera disponible à la précommande sur l'Apple Store ce vendredi 10 mars à 14 heures pour une disponibilité effective le mardi 14 mars. Les tarifs restent inchangés, à partir de 1 019 € pour l'iPhone 14 et 1 169 € pour l'iPhone 14 Plus. À coup sûr, on les retrouvera rapidement en promotion chez les revendeurs comme les autres coloris ( voir notre comparateur ).