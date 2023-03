iPhone 14 : quatre nouveaux coloris pour les coques d'Apple

Pour accompagner la sortie de son nouveau coloris jaune sur les iPhone 14 et 14 Plus, Apple a lancé quatre nouveaux coloris pour ses coques en silicone destinées aux différents modèles de la gamme actuelle sur l'Apple Store . Ils sont désormais déclinés en jaune canari, olive, bleu ciel et iris.Ces coques en silicone sont toujours vendues 59 €, que cela soit pour l'iPhone 14 pour l'iPhone 14 Pro ou pour l'iPhone 14 Pro Max . Elles peuvent être commandées dès aujourd'hui avec de premières livraisons annoncées pour ce jeudi 9 mars.