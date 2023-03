iPhone 14 : le SOS d'urgence dans six nouveaux pays en mars

On apprend la nouvelle dans les petites lignes du communiqué de presse annonçant le lancement de l'iPhone 14 dans le coloris jaune : la fonctionnalité de SOS d'urgence par satellite sera lancée dans six nouveaux pays européens dans le courant de ce mois de mars. Seront concernés l'Autriche, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas ainsi que le Portugal.Réservé aux États-Unis et au Canada à son lancement le 15 novembre dernier, le service d'envoi de messages d'urgence par satellite de l'iPhone 14 avait été élargi à la France ainsi que l'Allemagne, l'Irlande et le Royaume-Uni le 13 décembre. La fonctionnalité permet d'envoyer un message aux secours dans les zones dépourvues de réseau cellulaire, le satellite redirigeant le message vers des stations terrestres avec des spécialistes formés par Apple pour contacter les secours à la place de l'utilisateur en incapacité de le faire. Le service est pour le moment gratuit dans les deux ans suivant la première activation de l'iPhone, et Apple n'a pas encore communiqué sur la tarification qui sera mise en place ensuite.