iOS 16.4 Bêta 3 permet d'assigner un Apple ID différent pour les bêtas

Avec iOS 16.4, Apple prépare la disparition prochaine des profils utilisés pour accéder aux programmes de versions bêtas, que cela soit le programme public ou celui réservé aux développeurs. La deuxième bêta d'iOS 16.4 sortie il y a deux semaines mettait en place un nouveau système simple mais restrictif : iOS allait vérifier si l'identifiant Apple de l'utilisateur était inscrit à l'un ou/et l'autre des programmes pour ensuite proposer de passer en un clic de l'un à l'autre. Avec la troisième version bêta d'iOS 16.4 sortie hier soir, Apple offre plus de souplesse avec une nouvelle option qui permet de s'identifier à un Apple ID différent spécifiquement pour l'accès aux bêtas.Voilà une évolution qui devrait satisfaire tout le monde, beaucoup d'utilisateurs jonglant avec des identifiants différents pour leur travail et leur vie privée sans pour autant posséder autant d'appareils, sans parler des entreprises qui disposent d'un compte développeur partagé entre plusieurs utilisateurs. Cette nouveauté va en revanche empêcher l'installation de profils sous le manteau, ce qui sera sans doute un soulagement pour le SAV d'Apple qui est chaque été assailli par des utilisateurs ayant filouté pour accéder aux bêtas réservées aux développeurs sans pour autant y être éligibles et sans savoir dans quoi ils mettent les pieds.