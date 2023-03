L'Apple Store de Lyon Confluence rouvrira le 17 mars

Après deux mois de fermeture, l'Apple Store de Lyon Confluence rouvrira ses portes au public le vendredi 17 mars, a officialisé Apple sur la page de la boutique sur son site web. Le second magasin lyonnais d'Apple avait temporairement fermé le 15 janvier pour d'importants travaux de rénovation, les employés de Confluence étant alors réaffectés à l'Apple Store de la Part Dieu.Le réaménagement de l'Apple Store de Confluence doit permettre à cette boutique créée en 2012 d'adopter un design plus moderne, sans doute avec plus de bois peut-être des arbres et peut-être un Genius Grove pour remplacer le Genius Bar si la place le permet. Rendez-vous la semaine prochaine !