Face ID sous l'écran attendrait finalement 2025 au plus tôt

Après la Dynamic Island inaugurée par l'iPhone 14 Pro qui devrait être généralisée à l'ensemble de la gamme d'iPhone 15 cette année, la prochaine étape pour les ingénieurs de Cupertino sera de parvenir à faire disparaître les capteurs de Face ID derrière la dalle, afin que seule la webcam soit encore visible. On sait qu'Apple y travaille depuis plusieurs années, et un important brevet décrivant le fonctionnement de ce futur système vient de lui être accordé. Mais si les rumeurs tablaient jusqu'ici sur une mise en place sur l'iPhone 16 Pro l'année prochaine, ce calendrier agressif ne serait plus d'actualité selon l'analyste Ross Young : le lancement aurait été repoussé à 2025 suite à des problèmes rencontrés avec les capteurs.

L'ancien calendrier partagé par Ross Young

La réduction de la largeur de la Dynamic Island attendrait donc l'iPhone 17 Pro en 2025, Ross Young n'excluant d'ailleurs pas qu'il faille patienter jusqu'à l'iPhone 18 Pro de 2026 si de nouveaux pépins venaient à être rencontrés pendant le développement des nouveaux capteurs. Ce retard n'aurait pas d'incidence sur l'intégration de la webcam sous l'écran de l'iPhone, ce projet étant totalement indépendant. Cette étape ultime représente cependant un tel challenge technique que l'année 2026 n'est à ce stade donnée qu'à titre indicatif.