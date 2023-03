Pas de lecture hors ligne au lancement pour Apple Music Classical

Apple Music Classical sera disponible le mardi 28 mars, a hier officialisé Apple . C'est donc avec trois mois de retard sur sa promesse initiale d'un lancement en 2022 qu'Apple proposera enfin son application dédiée à la musique classique, avec des critères de recherches et des playlists spécifiques pour naviguer parmi les 5 millions de morceaux proposés, ainsi que divers contenus additionnels. Il y a une fonctionnalité qui ne sera en revanche pas disponible au lancement, a confirmé Apple à The Verge : la possibilité de télécharger des morceaux pour les écouter hors-ligne.On pouvait le craindre en lisant les petites lignes de l'application Apple Music Classical sur l'App Store , qui indiquent que, et on en a donc la confirmation officielle qui sous-entend cependant que c'est une fonctionnalité qui sera proposée ultérieurement. On sent qu'Apple a dû faire quelques concessions de dernière minute pour limiter le retard d'Apple Music Classical — on ne sait en revanche pas si l'absence de version iPad de l'application en est une ou si c'est un choix délibéré.