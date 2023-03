Le lancement du casque d'Apple ne ferait pas l'unanimité en interne

C'est à la WWDC en juin prochain qu'Apple présenterait enfin son casque de réalité virtuelle et augmentée, après des années de rumeurs. Selon les informations du Financial Times , le lancement de ce casque aurait pu attendre quelques années de plus : c'est en tout cas ce qu'auraient souhaité les équipes en charge de son design qui auraient voulu un lancement conjoint avec de futures lunettes de réalité augmentée beaucoup plus légères. C'est Jeff Williams, le directeur des opérations soutenu par Tim Cook, qui aurait poussé pour qu'unesoit lancée le plus tôt possible.

Tim Cook à la WWDC 2022

Les dirigeants d'Apple auraient conscience du peu d'appétence du grand public envers un tel produit, d'autant plus que cette première version ne serait pas aussi légère, pas aussi abordable (il est question d'un tarif autour des 3 000 dollars) et pas aussi autonome que ce que des modèles ultérieurs pourront permettre. Ils estimeraient tout de même être en capacité d'en vendre un million d'exemplaires dès la première année, puis d'améliorer leur copie au fil du temps pour séduire de nouveaux utilisateurs.Appelé Reality Pro , le casque de réalité mixte d'Apple embarquerait de nombreux capteurs, LiDAR et caméras, deux écrans microLED 4K et un processeur de la trempe de la puce M2 secondée par une autre puce spécifiquement dédiée aux graphismes. L'interface proche d'iOS se piloterait avec des mouvements de mains et à la voix, mais il serait également possible de connecter un clavier et une souris. Le casque embarquerait les principales applications phare d'Apple et offrirait des expériences toutes particulières pour certaines d'entre elles, comme FaceTime ou le visionnage de vidéos. Et bien sûr, il y aurait bien un App Store pour que les développeurs puissent s'emparer de cette nouvelle plateforme.