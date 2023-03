Apple voudrait faire de ses AirPods des prothèses auditives

Avec la fonctionnalité Conversation Boost mise en place sur iOS 15, les AirPods Pro peuvent déjà apporter un début d'aide à l'audition : les écouteurs sont capables d'accroître le volume de la parole de la personne située en face de soi. C'est une fonctionnalité destinée aux personnes malentendantes, qui offre un certain niveau de personnalisation pour régler la sensibilité aux bruits ambiants, mais qui ne permet pas aux AirPods Pro de devenir des prothèses auditives en bonne et due forme. Selon Mark Gurman sur Bloomberg , ce serait l'objectif d'Apple à assez court terme, d'ici un ou deux ans.

La fonctionnalité Conversation Boost des AirPods Pro

La rumeur n'est pas tout à fait nouvelle : le Wall Street Journal avait déjà évoqué cet objectif dès octobre 2021, alors que Conversation Boost venait tout juste de sortir. Si Apple parvenait à obtenir la certification de la FDA américaine, puis des différents équivalents internationaux, les AirPods deviendraient des appareils médicaux à proprement parler et cela leur ouvrirait un important nouveau marché. On pourrait ainsi imaginer que les AirPods soit un jour remboursés sur prescription médicale par l'Assurance Maladie en France.Comme l'Apple Watch, les AirPods sont collés à la peau de leur utilisateur et peuvent à ce titre réaliser des mesures de constantes sur la durée. Apple n'a ainsi jamais caché le potentiel de ses écouteurs sans fil en tant qu'accessoire de santé , les ingénieurs de Cupertino ayant d'ailleurs déposé de nombreux brevets allant dans ce sens ces dernières années. De nouveaux capteurs pourraient donc faire leur apparition dans de futures versions des AirPods Pro, et l'aide à l'audition n'est qu'un objectif parmi d'autres.