Apple investit dans la startup musicale gamma

Apple rachète régulièrement diverses petites entreprises pour leurs talents, leurs technologies et leurs brevets, mais il est beaucoup plus rare qu'Apple investisse dans une startup qui garde alors son indépendance. C'est le cas de la startup gamma qui a été fondée par un ancien d'Apple Music, Larry Jackson, en collaboration avec Ike Youssef. Dans un communiqué de presse repéré par nos confrères de MacGeneration , gamma annonce un investissement conjoint de la part d'Eldridge, des studios A24 et d'Apple. On ne connaît pas le montant de l'investissement, mais la capitalisation atteindrait le milliard de dollars. gamma , avec un g minuscule, entend révolutionner la manière dont les artistes créent, distribuent et monétisent leurs contenus ainsi que leur marque. On imagine que la plateforme qui sera créée sera susceptible de révéler de nouveaux artistes qui bénéficieront alors de mises en avant spécifiques sur Apple Music., a déclaré Oliver Schusser, Vice-Président d'Apple Music.