Des composants du casque AR/VR d'Apple en fuite ?

Sommes-nous face à la première vraie fuite concernant le futur casque de réalité virtuelle et augmentée d'Apple ? Jusqu'ici, Apple était parvenue à éviter toute photo volée mais la présentation approche : ce serait pour la WWDC en juin et Apple aurait donc débuté la production, au moins d'une pré-série. Sur Twitter, Mr·White (@MrWhite128) qui a déjà de nombreuses fuites a son actif a hier publié des photos de composants qui seraient destinés à ce futur casque. On devine sur la première image le pourtour des yeux, alors que la seconde nous montre un enchaînement de trois capteurs.Ces photos volées, dont l'authenticité reste à démontrer, ne nous apprennent pas grand chose en l'état. Il est néanmoins possible que nous soyons face à la première pièce d'un puzzle à venir : si quelqu'un a pu prendre ces images du casque Reality Pro , par exemple chez un sous-traitant d'Apple, il est possible qu'il puisse en prendre d'autres dans les prochains jours ou les prochaines semaines, et notamment du châssis qui nous montrerait le design du casque.