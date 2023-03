Aux États-Unis, un vendeur en vidéo sur l'Apple Store en ligne

Une petite nouveauté a fait son apparition sur l'Apple Store en ligne américain en même temps que le lancement de l'iPhone 14 jaune hier : la possibilité de discuter avec un vendeur en vidéo pour être conseillé sur l'achat d'un iPhone. Ce service permet ainsi à ceux qui ne peuvent se déplacer dans des Apple Stores de bénéficier du même niveau de conseil qu'en magasin, même s'il n'est bien sûr pas possible de manipuler les différents modèles. La vidéo ne fonctionne que dans un sens : le client reste invisible.Cette nouveauté n'est pour le moment proposée que pour l'achat d'un iPhone, et elle n'est disponible qu'aux États-Unis de 7h à 19h PT (le contact par téléphone restant disponible 24h/24). Il s'agit sans doute d'un test avant un déploiement plus important si l'expérience est concluante.