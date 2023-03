Siri : Apple testerait des équivalents de ChatGPT

Apple n'aurait pas attendu l'essor de ChatGPT pour travailler sur des technologies similaires. Des modèles de langage naturel seraient en effet testés à Cupertino depuis pas mal de temps, rapporte le New York Times . Les employés d'Apple auraient été briefés sur le sujet le mois dernier à l'occasion d'un sommet interne consacré à l'intelligence artificielle dans son ensemble. Ces modèles auraient le potentiel de remplacer un jour Siri, mais les dirigeants d'Apple n'ont bien sûr pas dévoilé leurs intentions lors de cet événement.Face aux prouesses de ChatGPT, l'assistant vocal d'Apple semble de plus en plus dans une impasse. Un ancien ingénieur ayant travaillé sur Siri explique au New York Times que son design bâti surle rend très difficile à gérer. Le simple fait d'ajouter de nouvelles phrases à la base de données requerrait la reconstruction de cette dernière, ce qui prendrait jusqu'à... six semaines ! Et mettre en place de nouvelles fonctionnalités complexes prendrait près d'un an. Dans ce contexte, Siri n'a aucune chance de concurrencer ChatGPT et il semble plus probable qu'Apple se résigne un jour ou l'autre à tout mettre à la poubelle pour repartir de zéro.