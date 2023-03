Des rumeurs de prix en hausse pour l'iPhone 15 Pro

Aux États-Unis, Apple n'a pas augmenté les tarifs de ses smartphones haut de gamme depuis 2017 : comme l'iPhone X, l'iPhone 14 Pro démarre toujours à 999 dollars aujourd'hui. Mais selon l'analyste Jeff Pu cité par MacRumors , ce statu quo pourrait ne plus être tenable cette année avec l'iPhone 15 Pro qui pourrait passer la barre psychologique des mille dollars. Entre l'inflation du prix des composants et les multiples nouveautés attendues cette année, il faudrait donc s'attendre à une hausse des tarifs pour la première fois depuis six ans.

L'iPhone 14 Pro

Cette rumeur a de quoi faire sourire (jaune) en Europe, où les prix qui étaient déjà plus élevés se sont envolés l'année dernière : on est en effet passé de 1 159 € pour l'iPhone X en 2017 à 1 329 € pour l'iPhone 14 Pro en 2022, dans un contexte de faiblesse du cours de l'euro. La monnaie européenne a depuis repris du poil de la bête : même si Apple finit bien par augmenter ses tarifs aux États-Unis, on peut donc espérer un scénario différent sur le Vieux Continent.Parmi les grandes nouveautés attendues sur l'iPhone 15 Pro cet année, il y a le connecteur USB-C à la place du connecteur Lightning (avec des débits plus rapides au moins sur les modèles Pro), de nouvelles évolutions pour les appareils photos avec un zoom périscopique plus puissant sur le modèle Pro Max, sans oublier le coûteux châssis en titane et des boutons statiques avec de nouveaux Taptic Engines. Il y aurait enfin la puce A17 gravée à une finesse de 3 nanomètres et la prise en charge du Wi-Fi 6E . Le design évoluerait légèrement avec des marges plus fines autour de l'écran et un châssis légèrement recourbés pour une meilleure prise en main.